Кубок мира по биатлону. Украина финишировала в шаге от топ-5 в мужской эстафете в Рупольдинге

13 января, 17:54
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Дудченко выступал на финишном этапе (Фото:Biathlon.com.ua)

Дудченко выступал на финишном этапе (Фото:Biathlon.com.ua)

На пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге прошла мужская эстафета.

В составе Украины выступали Артем Прима, Денис Насыко, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

На первом этапе Прима передал эстафету на 12-й позиции, которую на втором этапе сохранил Насыко.

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Цымбалу удалось поднять Украину на седьмую строчку, а Дудченко на завершающем этапе улучшил результат еще на одну позицию, финишировав на шестом месте.

Победу одержала Норвегия, второй стала Германия, третьей финишировала Франция.

Результаты гонки:

biathlon.com.ua
Фото: biathlon.com.ua

Накануне украинская биатлонистка Юлия Джима попала в топ-20 индивидуальной гонки в Рупольдинге.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Биатлон

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