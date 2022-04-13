Натурализованных россиянок исключили из сборной Украины по биатлону
Абрамова выступала за Украину с 2012 года (Фото:biathlon.com.ua)
Министерство по делам молодежи и спорта исключило из состава сборной Украины по биатлону натурализованных россиянок Екатерину Бех, Оксану Москаленко и Ольгу Абрамову.
Об этом рассказал государственный тренер Украины по биатлону Евгений Колупаев, сообщает biathlon.com.ua.
После начала войны Бех, Москаленко и Абрамова выехали из Украины в Россию.
Также по информации Sport.ua, из состава сборной Украины исключили еще одну натурализованную биатлонистку Дарью Сидорову.
Абрамова выступала за Украину с 2012 года, Бех и Москаленко – с 2018-го.
Сидорова была натурализована летом 2021 года, но она еще не успела выступить за Украину.
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Следует отметить, что в сборной Украины остались две натурализованные россиянки — Надежда Белкина и Анастасия Рассказова. Первая сейчас служит в ВСУ, а вторая, в отличие от Абрамовой, Москаленко и Бех, не стала скрываться от войны в России.
Еще одна натурализованная спортсменка, экс-белоруска Дарья Блашко, не только осудила действия агрессора, но активно помогает Украине как волонтер.
Ранее сообщалось, что украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный присоединились к украинской армии после начала войны России против Украины.
Также вступил в армию один из лидеров сборной Украины по биатлону Артем Прима.
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