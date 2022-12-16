Определилась победительница женской спринтерской гонки на Кубке мира по биатлону в Анси
Билосюк показала лучший результат среди украинок (Фото:Biathlon.com.ua)
На третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси состоялась женская спринтерская гонка.
Украину в гонке представляли пять биатлонисток: Елена Билосюк, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос и Юлия Джима.Лучший результат среди украинок показала Билосюк, которая заняла 29-е место. Остальные украинские биатлонистки финишировали вне топ-50.
Победу одержала шведка Анна Магнуссона, серебро завоевала ее землячка Линн Перссон, а третьей стала немка Дениз Херрманн.
Результаты гонки:
Накануне украинец Артем Прима финишировал в топ-20 мужской спринтерской гонки на Кубке мира по биатлону во французском Анси.