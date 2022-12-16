Определилась победительница женской спринтерской гонки на Кубке мира по биатлону в Анси 16 декабря, 16:50 Билосюк показала лучший результат среди украинок (Фото:Biathlon.com.ua)

На третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси состоялась женская спринтерская гонка.

Украину в гонке представляли пять биатлонисток: Елена Билосюк, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос и Юлия Джима.

Лучший результат среди украинок показала Билосюк, которая заняла 29-е место. Остальные украинские биатлонистки финишировали вне топ-50.

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Победу одержала шведка Анна Магнуссона, серебро завоевала ее землячка Линн Перссон, а третьей стала немка Дениз Херрманн.

Результаты гонки:

Фото: biathlon.com.ua

Накануне украинец Артем Прима финишировал в топ-20 мужской спринтерской гонки на Кубке мира по биатлону во французском Анси.

