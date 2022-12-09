Определился победитель мужской спринтерской гонки на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене
Дудченко показал лучший результат среди украинцев (Фото:IBU)
На втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась мужская спринтерская гонка.
Украину представляли пять биатлонистов, однако только Антону Дудченко удалось финишировать в зачетной зоне — он занял 38 место.
Тарас Лесюк пришел к финишу 53-м и получил право принять участие в гонке преследования.
Артем Прима занял 67-е место, Богдан Цимбал показал 84-й результат, а 19-летний дебютант Кубка мира Виталий Мандзин финишировал на 89-й позиции.
Гонку выиграл норвежец Иоханнес Бе, вторым стал француз Эмильен Жаклен, а бронзу завоевал другой представитель Норвегии Стурла Легрейд.
Результаты гонки:
Ранее Дученко занял 30 место в дебютной гонке нового сезона Кубка мира по биатлону.