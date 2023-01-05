Кубок мира по биатлону. Украинка Джима финишировала в топ-20 спринтерской гонки в Поклюке 5 января, 16:46 Юлия Джима заняла 19 место (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Сегодня, 5 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке состоялась женская спринтерская гонка.

Украину в гонке представляли четыре биатлонистки: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Анна Кривонос.

Лучший результат среди украинок показала Джима, которая без промахов заняла 19-е место. Меркушина с одним промахом финишировала в очковой зоне — 38-е место.

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Блашко прибыла в финиш 46-й, а Кривонос стала аж 78-й.

Победу одержала шведка Эльвира Эберг, серебро завоевала француженка Жюлья Симон, а третьей стала итальянка Доротея Вирер.

Результаты гонки:

Фото: biathlon.com.ua

Ранее сообщалось, что украинские биатлонисты Антон Дудченко и Юлия Джима неудачно выступили в Рождественской гонке, финишировав предпоследними.

