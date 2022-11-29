Украинец финишировал в топ-30 в первой гонке сезона Кубка мира по биатлону 29 ноября, 18:27 Дудченко показал лучший результат среди украинцев (Фото:IBU)

Сегодня, 29 ноября, в финском Контиолахти состоялась первая гонка Кубка мира по биатлону сезона 2022/23.

Сезон начался с мужской индивидуальной гонки, участие в которой приняли украинцы Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк и Денис Насыко.



Лучший результат среди украинских биатлонистов показал Дудченко, который с тремя минутами штрафа финишировал 30-м. Сразу за ним гонку завершил Цымбал, а Лесюк и Насыко заняли 40-е и 64-е места соответственно.

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Победу в гонке одержал швед Мартин Понсилуома, вторым финишировал Никлас Хартвег, а тройку лидеров замкнул немец Давид Цобель.

Результаты гонки:

Фото: biathlon.com.ua

Завтра, 30 ноября, в Контиолахти состоится женская индивидуальная гонка.

Ранее сообщалось, что под Харьковом в бою с российскими оккупантами погиб 19-летний украинский биатлонист Евгений Малышев.