Норвежцы заняли весь пьедестал мужской спринтерской гонки на Кубке мира по биатлону в Поклюке
Победителем стал Йоханнес-Тингнес Бьо (Фото:BMW IBU World Cup Biathlon)
Сегодня, 6 января, в словенской Поклюке состоялась мужская спринтерская гонка в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.
Украину в гонке представляли Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.
Лучшим среди украинцев стал Тищенко, который без промахов занял 30-е место. Цымбал финишировал на 59-й строчке, а Лесюк и Ткаленко стали 68-м и 80-м соответственно.
Весь пьедестал заняли биатлонисты из Норвегии: первые два места завоевали братья Йоханнес-Тингнес Бьо и Тарьей Бьо, а бронзу добыл Стурла Легрейд.
Результаты гонки:
Накануне в женском спринте украинка Юлия Джима финишировала в топ-20.