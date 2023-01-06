Норвежцы заняли весь пьедестал мужской спринтерской гонки на Кубке мира по биатлону в Поклюке

6 января, 16:49
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Победителем стал Йоханнес-Тингнес Бьо (Фото:BMW IBU World Cup Biathlon)

Победителем стал Йоханнес-Тингнес Бьо (Фото:BMW IBU World Cup Biathlon)

Сегодня, 6 января, в словенской Поклюке состоялась мужская спринтерская гонка в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Украину в гонке представляли Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

Лучшим среди украинцев стал Тищенко, который без промахов занял 30-е место. Цымбал финишировал на 59-й строчке, а Лесюк и Ткаленко стали 68-м и 80-м соответственно.

Видео дня

Весь пьедестал заняли биатлонисты из Норвегии: первые два места завоевали братья Йоханнес-Тингнес Бьо и Тарьей Бьо, а бронзу добыл Стурла Легрейд.

Результаты гонки:

biathlon.com.ua
Фото: biathlon.com.ua

Накануне в женском спринте украинка Юлия Джима финишировала в топ-20.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Биатлон

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