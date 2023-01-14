Кубок мира по биатлону. Украина оказалась вне топ-10 женской эстафеты в Рупольдинге

14 января, 20:02
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Украинки финишировали на 11 месте (Фото:TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS)

Украинки финишировали на 11 месте (Фото:TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS)

На пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге прошла женская эстафета

За Украину в эстафете выступали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Анна Кривонос и Елена Белосюк.

Украинские биатлонисты чисто прошли стрельбу лежа, но имели проблем в стойке и в итоге финишировали на 11-м месте.

Видео дня

Победу одержала Норвегия, серебро завоевала Германия, бронзовые награды выиграла в Италии.

Результаты гонки:

biathlon.com.ua
Фото: biathlon.com.ua

Накануне в Рупольдинге мужская сборная Украины заняла в эстафете шестое место.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Биатлон Юлия Джима

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