Кубок мира по биатлону. Украина оказалась вне топ-10 женской эстафеты в Рупольдинге
Украинки финишировали на 11 месте (Фото:TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS)
На пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге прошла женская эстафета
За Украину в эстафете выступали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Анна Кривонос и Елена Белосюк.
Украинские биатлонисты чисто прошли стрельбу лежа, но имели проблем в стойке и в итоге финишировали на 11-м месте.
Победу одержала Норвегия, серебро завоевала Германия, бронзовые награды выиграла в Италии.
Результаты гонки:
Накануне в Рупольдинге мужская сборная Украины заняла в эстафете шестое место.