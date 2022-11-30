Украинки провалили дебютную гонку на Кубке мира по биатлону 30 ноября, 16:31 Лучшая среди украинок Дарья Блашко финишировала только 51-й (Фото:biathlon.com.ua)

На первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти прошла женская индивидуальная гонка.

Украину в гонке представляли три биатлонистки – Дарья Блашко, Анна Кривонос и Елена Билосюк.

Лучший результат в украинской команде показала Дарья Блашко, которая с двумя минутами штрафа заняла 51 место.

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Кривонос и Билосюк заработали по четыре минуты штрафа и финишировали на 74-м и 80-м местах соответственно.

Еще две украинские биатлонистки Юлия Джима и Ирина Петренко в гонке не стартовали.

Победу одержала шведка Ханна Эберг, второй финишировала норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд, третьей стала итальянка Лиза Виттоцци.

Результаты гонки:

Фото: biathlon.com.ua

Накануне на Кубке мира по биатлону в Контиолахти состоялась индивидуальная гонка среди мужчин, где Антон Дудченко, показавший среди украинцев лучший результат, занял 30-е место.