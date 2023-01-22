Украина стала восьмой в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону в Антхольце

22 января, 18:54
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Украинцы прошли дистанцию без штрафных кругов (Фото:Biathlon.com.ua)

Украинцы прошли дистанцию без штрафных кругов (Фото:Biathlon.com.ua)

Сборная Украины финишировала на восьмом месте в мужской эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

В составе украинской команды выступали Артем Прима, Денис Насыко, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

Украинцы прошли дистанцию без штрафных кругов, использовав восемь дополнительных патронов.

Видео дня

Золото завоевала Норвегия, серебро - Франция, третьей стала Германия.

https://twitter.com/biathloncomua/status/1617173948763963393

Ранее Украина заняла девятое место в женской эстафете в Антхольце.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Биатлон

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