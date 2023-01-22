Украина стала восьмой в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону в Антхольце
Украинцы прошли дистанцию без штрафных кругов (Фото:Biathlon.com.ua)
Сборная Украины финишировала на восьмом месте в мужской эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
В составе украинской команды выступали Артем Прима, Денис Насыко, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.
Украинцы прошли дистанцию без штрафных кругов, использовав восемь дополнительных патронов.
Золото завоевала Норвегия, серебро - Франция, третьей стала Германия.
Ранее Украина заняла девятое место в женской эстафете в Антхольце.