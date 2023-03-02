Определился победитель мужской спринтерской гонки на Кубке мира по биатлону в Нове-Место
Дудченко финишировал 17-м (Фото:IBU)
В чешском Нове-Место в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка.
Украину в гонке представляли Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал и Денис Насыко.
Лучший результат среди украинцев показал Дудченко, финишировавший на 17-м месте.
Победителем стал норвежец Йоханнес Бе, вторым финишировал его брат Тарье Бе, а тройку лидеров замкнул еще один норвежец Ветле Шостад Кристиансен.
Результаты гонки:
Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Стурла Легрейд вслед за своим земляком Йоханнесом Бьо осудил возможность допуска россиян к международным соревнованиям.