Определился победитель мужской спринтерской гонки на Кубке мира по биатлону в Нове-Место 2 марта, 19:00 Дудченко финишировал 17-м (Фото:IBU)

В чешском Нове-Место в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка.

Украину в гонке представляли Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал и Денис Насыко.

Лучший результат среди украинцев показал Дудченко, финишировавший на 17-м месте.

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Победителем стал норвежец Йоханнес Бе, вторым финишировал его брат Тарье Бе, а тройку лидеров замкнул еще один норвежец Ветле Шостад Кристиансен.

Результаты гонки:

Фото: biathlon.com.ua

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Стурла Легрейд вслед за своим земляком Йоханнесом Бьо осудил возможность допуска россиян к международным соревнованиям.

