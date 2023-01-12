Кубок мира по биатлону. Украинка финишировала в топ-20 индивидуальной гонки в Рупольдинге
Юлия Джима стала 20-й (Фото:НОК Украины via Facebook)
В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская индивидуальная гонка.
Украину в гонке представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Анна Кривонос и Любовь Кипьяченкова.
Лучший результат среди украинок показала Джима, которая финишировала на 2-м месте. Меркушина стала 31-й, Кривонос заняла 41-ю строчку, а Кипяченкова оказалась на 89-й позиции.
Победительницей стала итальянка Лиза Витоцци, серебро завоевала француженка Лу Жанмонно, а бронзу выиграла еще одна представительница Франции Жюлья Симон.
Результаты гонки:
Ранее сообщалось, что украинки финишировали вне топ-30 в женской гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.