Кубок мира по биатлону. Украинка финишировала в топ-20 индивидуальной гонки в Рупольдинге 12 января, 16:49 Юлия Джима стала 20-й (Фото:НОК Украины via Facebook)

В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская индивидуальная гонка.

Украину в гонке представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Анна Кривонос и Любовь Кипьяченкова.

Лучший результат среди украинок показала Джима, которая финишировала на 2-м месте. Меркушина стала 31-й, Кривонос заняла 41-ю строчку, а Кипяченкова оказалась на 89-й позиции.

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Победительницей стала итальянка Лиза Витоцци, серебро завоевала француженка Лу Жанмонно, а бронзу выиграла еще одна представительница Франции Жюлья Симон.

Результаты гонки:

Фото: biathlon.com.ua

Ранее сообщалось, что украинки финишировали вне топ-30 в женской гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.