«Не имеют отношения к конфликту». Известный французский биатлонист сделал скандальное заявление о российских и белорусских спортсменах 7 апреля, 13:07 Эмильен Жаклен назвал войну «конфликтом» (Фото:Эмильен Жаклен via Instagram)

Четырехкратный чемпион мира по биатлону француз Эмильен Жаклен выступил за допуск к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщает L’Equipe.

Жаклен заявил, что российских и белорусских спортсменов очень огорчает отстранение, а их дисквалификация якобы несправедлива.

«Они не имеют никакого отношения к конфликту. Со спортивной точки зрения, мне не хватает присутствия россиян и белорусов на Кубке мира», — сказал Жаклен.

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Биатлонист добавил, что спорт должен объединять народы, и выразил надежду, что представителей РФ и Беларуси допустят к Олимпийским играм в Париже.

«Это покажет, что мир спорта един и мы выше конфликтов. Олимпийские ценности существуют, и это было большим триумфом мира», — подытожил француз.

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Стурла Легрейд вслед за своим земляком Йоханнесом Бе осудил возможность допуска россиян к международным соревнованиям.

