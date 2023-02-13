«Должны продлить бан до окончания войны». Еще один звездный биатлонист выступил против допуска россиян к международным соревнованиям 13 февраля, 15:48 Стурла Легрейд поддержал позицию Украины (Фото:Стурла Легрейд via Instagram)

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд вслед за своим земляком Йоханнесом Бё осудил возможность допуска россиян к международным соревнованиям.

Об этом сообщает Трибуна со ссылкой на Суспільне Спорт.

Легрейд заявил, что рассмотреть допуск россиян к международным соревнованиям можно только после завершения войны РФ против Украины.

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«Я думаю, это глупость какая-то. Война еще продолжается - ничего не изменилось. Чего бы это им позволять снова соревноваться?

Я считаю, мы должны продлить бан, пока война не закончится. А уже потом смотреть, можем ли их вернуть в спорт", - сказал Легрейд.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что отстранение россиян и белорусов от международных соревнований является нарушением прав человека и пожаловался на вмешательство правительств в этот вопрос.

