«Да, это правда». Экс-биатлонистка сборной Украины восстановила гражданство России 4 мая, 11:37 Бех выступала за сборную Украины в течение 2018−2022 годов (Фото:biathlon.com.ua)

Бывшая биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех сообщила, что восстановила гражданство РФ.

Об этом биатлонистка рассказала в комментарии Матч ТВ.

В следующем сезоне Бех планирует выступать на российских стартах.

«Да, это правда, что меня восстановили в гражданстве РФ. Буду тренироваться в составе сборной Московской области у Алексея Нуждова», — заявила Бех.

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Бех родилась в России, а в 2018 году получила гражданство Украины.

Биатлонистка выступала за сборную Украины в течение 2018−2022 годов, а после начала полномасштабного вторжения уехала в Россию.

Ранее президент Международного союза биатлонистов Олле Далин исключил возможность возвращения в соревнование россиян и белорусов.