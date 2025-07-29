31-летняя бывшая немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер попала под камнепад во время восхождения в горах Каракорум в Пакистане.

Об этом сообщает MDR.

После инцидента с Дальмайер пропала связь, а ее состояние остается неизвестным. По словам ее команды, спортсменка получила по меньшей мере тяжелые травмы.

Реклама

Инцидент произошел в понедельник днем — на высоте примерно 5700 метров Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на гору Лайла-Пик (высота — 6069 м). Она находилась там вместе с напарницей, которая после инцидента немедленно вызвала спасателей. Из-за удаленности района они смогли добраться до места происшествия только утром во вторник. При осмотре с вертолета признаков жизни у Дальмайер замечено не было.

Операцию по эвакуации координирует международная группа спасателей, к которой присоединились и опытные альпинисты, находившиеся в регионе.

После завершения спортивной карьеры в 2019 году, Лаура активно занималась горным туризмом и стала сертифицированным горным и лыжным гидом. Дальмайер считается опытной альпинисткой.

Ранее сообщалось, что австрийский экстремал Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая в итальянском городе Порто Сант’Эльпидио.