Украина в топ-10. Определились победители мужской и женской эстафет на Кубке мира по биатлону в Контиолахти 1 декабря, 20:24 Мужская сборная Украины стала девятой (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сегодня, 1 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти прошли мужские и женские эстафеты.

Мужскую сборную Украины представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

Украинцы использовали 13 запасных патронов и пришли к финишу девятыми.

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Гонку выиграла Норвегия, второе место заняла Германия, а тройку лидеров замкнула Франция.

Женская команда Украины в составе Дарьи Блашко, Анны Кривонос, Елены Билосюк и Ирины Петренко провалила гонку, заняв 15-е место, что стало повторением худшего результата в женской эстафете в истории.

Победу одержала Швецию, второй стала Германия, третьей – Норвегия.

Результаты гонок:

Фото: biathlon.com.ua

Фото: biathlon.com.ua

Накануне в Контиолахти состоялась женская индивидуальная гонка.

