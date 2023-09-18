«Полная дикость»: в России случилась истерика после того, как украинский борец отказался жать руку агрессору

18 сентября, 14:10
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Валентин Блясецкий (Фото:UNITED WORLD WRESTLING)

Валентин Блясецкий (Фото:UNITED WORLD WRESTLING)

Украинский борец Валентин Блясецкий проиграл россиянину Абасгаджи Магомедову в четвертьфинале чемпионата мира по борьбе.

После поединка наш спортсмен не стал проявлять уважение по отношению к сопернику, который в марте прошлого года участвовал в пропагандистском митинге на стадионе "Лужники" в Москве.

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Абасгаджи Магомедов/UNITED WORLD WRESTLING
Фото: Абасгаджи Магомедов/UNITED WORLD WRESTLING
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили истерически отреагировал на поведение украинца.

«Бог ему судья. Этот мальчик не виноват, такое отношение — это то, что ему навязывают сверху. Это дикость полная. Магомедов пожал бы руку, конечно, если бы соперник хотел этого.

Для него не было разницы, против кого выходить бороться и кому потом пожать руку. У Магомедова нет никакого вражеского отношения к соперникам, он всех коллег уважает", — сказал Мамиашвили в интервью российскому телеканалу Матч ТВ.

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Ранее сообщалось, что предатель Украины из Крыма пожаловался, что попал под обстрел на Запорожском направлении.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Война России против Украины

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