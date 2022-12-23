Фантастическая победа. Боец без ног выиграл свой дебютный бой в MMA — видео

23 декабря, 12:10
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Кларк всю свою жизнь занимается спортом (Фото:Зайон Кларк via Instagram)

Кларк всю свою жизнь занимается спортом (Фото:Зайон Кларк via Instagram)

Американец Зайон Кларк, родившийся без ног, одержал победу в своем дебютном бою в смешанных единоборствах.

На турнире Beatings of Gladiator Challenge в Калифорнии 24-летний боец встретился с Юджином Мюрреем.

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Поединок прошел всю дистанцию в три раунда. По их итогам Зайон одержал победу единогласным решением судей со счетом 30−27, 30−27, 30 -27.

Видео дня

https://twitter.com/espnmma/status/1604986286670069760

Позже на победу Кларка отреагировал экс-чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор, написавший в Twitter: «Я очарован, увидев великолепный дебют этого парня. Ух ты! Ни в коем случае не нужно с ним связываться.

Невероятно! Мои поздравления и уважение Зайону Кларку. ММА — лучший вид спорта".

https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/1605364378911444992

Кларк всю свою жизнь занимается спортом. Ему принадлежит мировой рекорд в беге на 20 метров на руках. В Instagram на него подписано более одного миллиона человек.

Сообщалось, что украинский боец MMA Богдан Гнидко за 38 секунд жестко нокаутировал соперника.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Видео Смешанные единоборства MMA Конор Макгрегор

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