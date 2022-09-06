«Я такого раньше не видел». Австралийка из MMA показала фанатам грудь после победы нокаутом — видео 6 сентября, 19:07 У Эмери есть свой аккаунт на сайте для взрослых OnlyFans (Фото:Скриншот видео)

Австралийка Тай Эмери неожиданным образом отпраздновала дебютную победу на турнире промоушена кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship над таиландкой Рунг-Арун Кхунчай.

35-летняя боец отправила соперницу в нокаут уже в первом раунде поединка серией жестких попаданий в голову.

После этого Эмери на радостях залезла на канаты и задрала свой топик, обнажив перед фанатами грудь.

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Один из комментаторов в ответ на празднование австралийки сказал: «Добро пожаловать в кулачные бои, Тай Эмери!» Его коллега следом добавил: «Интересный праздник прямо сейчас, я такого раньше не видел».

Эмери — бывший игрок в американский футбол. У нее есть свой аккаунт на сайте для взрослых OnlyFans.

Сообщалось, что австралийская боксерша Эбани Бриджес удивила публику во время церемонии взвешивания перед боем против француженки Майлис Ганглофф, раздевшись до нижнего белья.

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