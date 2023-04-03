«Бил бы по голове, пока это возможно». Боец смешанных единоборств и фанат Трампа рассказал, что сделал бы с Путиным при встрече

3 апреля, 14:06
Поделиться:
Ковингтон мечтает избить Путина (Фото:Колби Ковингтон via Instagram)

Ковингтон мечтает избить Путина (Фото:Колби Ковингтон via Instagram)

Боец UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон, являющийся ярым сторонником экс-президента США Дональда Трампа, выразил свое отношение к российскому диктатору Владимиру Путину.

Отвечая на вопрос журналиста, что он сделал бы при встрече с Путиным, Ковингтон заявил о большом желании избить его, сообщает OutKick.

Читайте также:
Американский боец смешанных единоборств жестоко избил любимца Путина и отправил его на пенсию — видео

«Боже мой! Я бы ударил его по голове и продолжал бы бить по ней, пока это возможно. Я не имею дела с коммунистическим дерьмом здесь, в Америке. Мне нравится моя свобода, бог, страна, люди», – сказал Ковингтон.

Видео дня

https://twitter.com/Outkick/status/1642210988089917446
Читайте также:
«Мой папа — Владимир Путин». Украинский футболист рассказал, как живет с фамилией российского диктатора

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выйти на поединок с Путиным .

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Владимир Путин Смешанные единоборства Дональд Трамп UFC

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X