«Бил бы по голове, пока это возможно». Боец смешанных единоборств и фанат Трампа рассказал, что сделал бы с Путиным при встрече 3 апреля, 14:06 Ковингтон мечтает избить Путина (Фото:Колби Ковингтон via Instagram)

Боец UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон, являющийся ярым сторонником экс-президента США Дональда Трампа, выразил свое отношение к российскому диктатору Владимиру Путину.

Отвечая на вопрос журналиста, что он сделал бы при встрече с Путиным, Ковингтон заявил о большом желании избить его, сообщает OutKick.

«Боже мой! Я бы ударил его по голове и продолжал бы бить по ней, пока это возможно. Я не имею дела с коммунистическим дерьмом здесь, в Америке. Мне нравится моя свобода, бог, страна, люди», – сказал Ковингтон.



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