«Я даже немного потерял сознание». Звезда российского спорта, поддержавший войну в Украине, эпично упал и разбил лицо во время гонки — фото 27 декабря, 15:35 Большунов — трехкратный олимпийский чемпион (Фото:Sports.ru)

Звездный российский лыжник Александр Большунов, ранее поддержавший войну в Украине, не смог выйти в финал конькового спринта на этапе Кубка страны в Красногорске из-за падения, сообщает Sports.ru.

В полуфинальном забеге трехкратный олимпийский чемпион оказался на обочине трассы после столкновения с Сергеем Устюговым.

Из-за падения оба не смогли продолжить участие в гонке и побороться за попадание в финал. При этом Большунов получил весьма болезненные травмы — его лицо было разбито до крови.

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Фото: Sports.ru

Фото: Sports.ru

Фото: Sports.ru

Позже Александр рассказал: «Я упал и даже немножко, я так понял, сознание потерял, потому что очень сильно головой ударился. Потому что очень мутно все было, поэтому долго приходил в себя».

Большунов принимал участие в концерте в Лужниках, который организовали российские власти после начала войны в Украине. На мероприятии активно пропагандировались символы Z и V, которые армия РФ использует во время вторжения в соседнюю страну.

Сообщалось, что хоккейная сборная России позорно проиграла Кубок Первого канала национальной команде Беларуси.