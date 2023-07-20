Лучший среди всех. 14-летний украинец возглавил мировой рейтинг картингистов 20 июля, 20:15 Александр Бондарев (Фото:fau.ua)

Украинский гонщик Александр Бондарев стал лучшим спортсменом по картингу.

Международный официальный рейтинг FIA International Karting Ranking (IKR) обновил список пилотов среди всех 12 категорий, насчитывающей более 1000 профессиональных картингистов мира.

Видео дня

Наш спортсмен, который выступает в категории OK Junior в составе профессиональной картинговой команды Kart Republic, занял первое место в списке.

Фото: fiakarting

Бондарев начал заниматься картингом с пяти лет, а уже в семилетнем возрасте стал самым молодым чемпионом Украины по картингу.

В марте прошлого года украинец выиграл престижный титул серии WSK Super Master Series 2022, но в апреле попал в тяжелую аварию и пол года проходил лечение и реабилитацию, перенеся 10 операций.

Недавно Бондарев попал на подиум третьего этапа Champions of the Future в Кремоне, что позволило возглавить рейтинг в своей категории, а также мировой.

Фото: fiakarting

Отметим, что в конце июля состоится чемпионат Европы, в котором также участвует Александр.

Ранее сообщалось, что 18-летний гонщик погиб в результате аварии во время дождевого заезда.