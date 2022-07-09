В боях под Донецком погиб украинский спортсмен — Беленюк
Игорь Пастух одно время провел много соревнований вместе с Жаном Беленюком (Фото:Игорь Пастух via Facebook)
В боевых действиях под Донецком погиб украинский борец Игорь Пастух.
Об этом в Facebook сообщил народный депутат и чемпион Олимпийских Игр 2020 года в Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
«В боях под Донецком погиб наш товарищ, борец из Николаева, мастер спорта Игорь Пастух», — рассказал Беленюк.
По его словам, он был лично знаком с коллегой, ведь они сверстники, и одно время много совместных соревнований провели вместе.
«Отчаяние, грусть, и понимание, что эта бункерная тварь забирает лучших. Покойся с миром, Герой», — написал Беленюк.
9 июля министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что российские войска убили 100 украинских спортсменов и тренеров.
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