В боях под Донецком погиб украинский спортсмен — Беленюк

9 июля, 22:54
Игорь Пастух одно время провел много соревнований вместе с Жаном Беленюком (Фото:Игорь Пастух via Facebook)

Игорь Пастух одно время провел много соревнований вместе с Жаном Беленюком (Фото:Игорь Пастух via Facebook)

В боевых действиях под Донецком погиб украинский борец Игорь Пастух.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат и чемпион Олимпийских Игр 2020 года в Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

https://www.facebook.com/zhanbeleniuk/posts/pfbid0k8YX9Ew3s3E7VAAHrrrU4yzzC4pDrsyb5g8j5JXPGpTySqVdgyqWcdJgGhVh3MzSl

«В боях под Донецком погиб наш товарищ, борец из Николаева, мастер спорта Игорь Пастух», — рассказал Беленюк.

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По его словам, он был лично знаком с коллегой, ведь они сверстники, и одно время много совместных соревнований провели вместе.

«Отчаяние, грусть, и понимание, что эта бункерная тварь забирает лучших. Покойся с миром, Герой», — написал Беленюк.

9 июля министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что российские войска убили 100 украинских спортсменов и тренеров.

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Теги:   Донецк Российская агрессия Греко-римская борьба Жан Беленюк Смерть Война России против Украины

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