«Этот поединок войдет в историю»: украинский боец из Мариуполя вызвал Беринчика на бой на голых кулаках

Бовар Ханаков обратился к бывшему чемпиону мира по боксу по версии WBO в легком весе Денису Беринчику (19−1, 9 КО).

Ханаков написал пост на своей странице в Instagram, в котором предложил Беринчику провести бой на голых кулаках.

«Я слышал, ты хочешь принять участие в турнире, который делает BKFC для бойцов 84 кг и выше. Скажу честно: это вряд ли произойдет по ряду причин, но твое решение показывает твой дух, что, безусловно, вызывает уважение.

Буквально вчера я представлял бой мечты, и у меня к тебе вопрос. Зачем ехать за океан, если мы с тобой можем возглавить турнир у нас дома в KLAN FC?

Это противостояние войдет в историю кулачного спорта и этим боем мы дадим большую мотивацию для молодежи, чтобы заниматься спортом, и вдохновим их. Наши люди смогут вживую это увидеть и таких людей будет не мало. Также мы сможем собрать хорошую сумму денег с боя и пожертвовать нашим воинам и людям которые сейчас в нужде.

Наше противостояние будут сравнивать с боем Артуро Гатти — Микки Уорд, только на голых кулаках. Лично мне достаточно мотивации и я готов подписать контракт на бой".

Отметим, что Бовар имел опыт выступлений в BKFC — организации, турниром которой заинтересовался Беринчик. Денис также провел поединок на голых кулаках в 2021 году, когда досрочно победил ирландца российского происхождения Артема Лобова.

Ханаков во время полномасштабного вторжения России в Украину находился в Мариуполе. Ранее он рассказал об ужасах, которые ему и его семье пришлось там пережить.