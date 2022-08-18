«Какое примирение, вы что?» Брат известной легкоатлетки рассказал, как доставал тело матери из-под завалов в Харькове — видео 18 августа, 15:39 Табашник выступает в секторе для прыжков в высоту (Фото:Екатерина Табашник via Instagram)

Брат известной украинской легкоатлетки Екатерины Табашник рассказал, как доставал тело погибшей матери из-под завалов в Харькове после нанесенного ракетного удара российской армией.



«Какое примирение, вы что, ребята? Какое примирение? Вы посмотрите, сколько в Украине пострадало, сколько еще неизвестно пострадает.

Пид***сы, бл****, х***ят по мирным жителям, понимаете, и рассказывают, что какие-то военные объекты. Какие? Общежитие — военный объект? Надо держаться и давать им звездюлей", — сказал брат легкоатлетки.

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Табашник выступает в секторе для прыжков в высоту. Она родилась и живет в Харькове.

Ранее трагическую для Табашник новость жестко прокомментировала ее коллега и соотечественница Анастасия Брызгина.

Также на ракетный обстрел Харькова Россией отреагировал скандальный украинский боксер Иван Редкач.



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