Баскетболиста НБА задержали в аэропорту Далласа за хранение марихуаны
Брэндон Уильямс (Фото: Жером Мирон-Имагн Images)
Баскетболист Даллас Маверикс Брэндон Уильямс попал в громкий скандал.
Уильямс был арестован в международном аэропорту Далласа, сообщает Yahoo Sports.
Игроку предъявили обвинение в хранении менее двух унций марихуаны.
Инцидент произошел в субботу, 25 октября. Уильямс имел официальное разрешение пропустить матчи на выходных по «личным причинам», но оказалось, что именно в это время его задержала полиция.
Клуб пока что не комментирует ситуацию.
Ранее сообщалось, что американскому баскетболисту Джарреду Шоу грозит смертная казнь в Индонезии после получения посылки с 869 граммами каннабисовых конфет.