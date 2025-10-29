Баскетболиста НБА задержали в аэропорту Далласа за хранение марихуаны

29 октября, 14:13
Поделиться:
Брэндон Уильямс (Фото: Жером Мирон-Имагн Images)

Брэндон Уильямс (Фото: Жером Мирон-Имагн Images)

Баскетболист Даллас Маверикс Брэндон Уильямс попал в громкий скандал.

Читайте также:
Арбитра Евролиги задержали по подозрению в связях с сербской мафией: что нашли в его квартире — фото

Уильямс был арестован в международном аэропорту Далласа, сообщает Yahoo Sports.

Игроку предъявили обвинение в хранении менее двух унций марихуаны.

Инцидент произошел в субботу, 25 октября. Уильямс имел официальное разрешение пропустить матчи на выходных по «личным причинам», но оказалось, что именно в это время его задержала полиция.

Реклама

Читайте также:
Украинский баскетболист после 12 сезонов в НБА перешел в Реал

Клуб пока что не комментирует ситуацию.

Ранее сообщалось, что американскому баскетболисту Джарреду Шоу грозит смертная казнь в Индонезии после получения посылки с 869 граммами каннабисовых конфет.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   НБА Баскетбол Марихуана Арест Задержание

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies