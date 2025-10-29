Баскетболиста НБА задержали в аэропорту Далласа за хранение марихуаны

Уильямс был арестован в международном аэропорту Далласа, сообщает Yahoo Sports.

Игроку предъявили обвинение в хранении менее двух унций марихуаны.

Инцидент произошел в субботу, 25 октября. Уильямс имел официальное разрешение пропустить матчи на выходных по «личным причинам», но оказалось, что именно в это время его задержала полиция.

Реклама

Читайте также: Украинский баскетболист после 12 сезонов в НБА перешел в Реал

Клуб пока что не комментирует ситуацию.

Ранее сообщалось, что американскому баскетболисту Джарреду Шоу грозит смертная казнь в Индонезии после получения посылки с 869 граммами каннабисовых конфет.