Украинский баскетбольный клуб потерпел первое поражение в Еврокубке 19 октября, 23:26 Прометей потерпел разгромное поражение (Фото:БК Прометей)

Украинский баскетбольный клуб Прометей уступил итальянской Брешии в матче 2-го тура Еврокубка, второго по престижности международного турнира Европы.

Прометей навязал борьбу Брешии в первые две четверти, уйдя на большой перерыв с отставанием лишь в шесть очков.

Однако украинский клуб провалил третью партию, в которой проиграл 12:28, после чего уже не смог исправить ситуацию на паркете, уступив в итоге 70:104.

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В следующем туре Прометей сыграет с турецким Бурсаспором. Матч состоится 26 октября.

Брешиа — Прометей 104:70 (21:18, 27:24, 28:12, 28:16)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В первом туре турнира Прометей обыграл литовский Литкабелис со счетом 82:71.

