Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa. Британия призывает компании давить на МОК из-за потенциального допуска россиян и белорусов на Олимпийские игры 11 марта, 04:13 Олимпийские кольца на фоне Эйфелевой башни (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Правительство Британии призвало крупнейших спонсоров Олимпийских игр оказывать давление на МОК из-за его предложения разрешить россиянам и белорусам снова соревноваться в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Об этом пишет The Guardian.



Министр культуры Люси Фрейзер также попросила британских руководителей мировых партнеров МОК, в частности Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, надавить на МОК в связи с рядом важных беспокойств, в частности, потенциального ослабления запрета выступать россиянам и белорусам.

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«Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены, и мы полны решимости, что режимам в России и Беларуси нельзя позволить использовать спорт в своих пропагандистских целях...Пока наши беспокойства и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей относительно работоспособной модели нейтралитета не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям.», — говорится в письме.

25 января МОК разрешил участие в Олимпиаде российским и белорусским спортсменам как «нейтральным атлетам», которые никак не будут представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране. В Олимпиаде запретили участвовать активным сторонникам войны России против Украины и нарушителям антидопинговых правил.

6 января министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета ( НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что Украина и некоторые государства-партнеры выступали на консультациях против допуска россиян и белорусов к Олимпиаде до завершения агрессии РФ.

Глава комитета Бах заявил, что бойкот является нарушением Олимпийской хартии , которая обязывает все НОКи « участвовать в Олимпиадах, направляя спортсменов».

4 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с прошлого года россияне убили 231 украинского спортсмена и тренера , и призвал МОК « пресечь попытки скрыть русские преступления под белыми флагами».