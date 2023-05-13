Баскетболистка Бриттни Грайнер сыграла первый матч после возвращения из российской тюрьмы

13 мая, 21:16
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Грайнер (№ 42) снова в игре (Фото:USA TODAY NETWORK)

Грайнер (№ 42) снова в игре (Фото:USA TODAY NETWORK)

Знаменитая американская баскетболистка Бриттни Грайнер сыграла первый матч после возвращения из России, где она провела 10 месяцев в тюрьме.

В предсезонном поединке WNBA между Финикс Меркури и Лос-Анджелес Спаркс Грайнер набрала 10 очков и сделала три подбора. Однако ее Финикс уступил со счетом — 71:90.

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Болельщики устроили Бриттни громкие овации, когда ее представляли перед началом игры.

Видео дня

«Снова услышать гимн США на площадке — это был очень эмоциональный момент. Я очень рада снова быть в игре, и я никогда не забуду этот день. Честно, я не ожидала, что смогу вернуться в баскетбол так быстро», — цитирует Грайнер CNN.

Напомним, в РФ спортсменку приговорили к 9 годам тюрьмы после того, как таможенники нашли у нее в багаже вейп с 0,7 грамма масла марихуаны. Бриттни Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключенными. Баскетболистку обменяли на российского торговца оружием Виктора Бута.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Баскетбол

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