«Я чувствовала страх». Анна Ризатдинова призналась, почему плакала рядом с россиянками после бронзы Олимпиады-2016

На Играх-2012 в Лондоне Анна заняла 10-е место, что стало для нее большим разочарованием. Поэтому в Бразилию она ехала с одной целью — завоевать награду. Ее друзья искренне волновались, ведь, по словам Ризатдиновой, она могла даже «спрыгнуть с моста», настолько сильно переживала из-за возможной неудачи.

Перед стартом соревнований гимнастка долго не могла заснуть, а после пробуждения испытывала сильный страх. Когда же украинка добыла бронзовую медаль, расплакалась от радости. Выше нее на пьедестале оказались две россиянки — Маргарита Мамун (золото) и Яна Кудрявцева (серебро).

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Ризатдинова рассказала о знаках перед Олимпиадой, навязчивых мыслях и почему решила не идти на церемонию закрытия Игр-2016.

— А какие были мысли, когда уже прилетели в Рио? Была ли уверенность, что точно возьмете медаль и все будет хорошо?

Нет, сомнения были. Я знала, как работать с собой, что себе говорить. Но даже после такой серьезной подготовки — и психологической, и физической — все равно появлялись мысли: «А что, если не получится? А что, если мяч упадет? А если лента полетит не туда?». Это было большое моральное давление. Я уже просто хотела, чтобы все быстрее закончилось, потому что каждый день просыпалась с грузом на плечах: «А вдруг?» — «Аня, все будет хорошо» — а через полчаса снова: «А если не получится? Что делать? Я же на следующую Олимпиаду уже не смогу». Я больше не хотела и не могла. Это было очень тяжело.

— А вы обращали внимание на какие-то знаки вокруг? Возможно, снились вещие сны?

Да, было. Помню, как жила в квартире на Левобережной — и произошла забавная история. Прямо посреди ванны, между плитками, начало прорастать какое-то растение. Цветок — прямо из щелей. Я сфотографировала это и отправила Ирише Блохиной. Говорю: «Смотри, чудо — посреди ванной растет цветок». И тогда я восприняла это, как знак. Я очень верующий человек, и для меня это было подтверждением, что я на правильном пути, что делаю все правильно. Бывало, что и в зал зале залетала бабочка — мы тоже воспринимали это как знак к счастью. Как будто рука Божья говорит: все хорошо. Я всегда очень радовалась, особенно летом, когда были открыты окна. Бабочка залетала — и это был особый момент, как благословение свыше.

— Расскажите о ночи перед завоеванием бронзы.

Было очень трудно заснуть. Честно, даже не помню, как именно заснула. А когда проснулась, выключила будильник — и первое ощущение: большой комок в животе, страх. Ты готовился, ждал этот день — и вот он наступил, а тебе хочется просто убежать. Спрятаться в углу, чтобы тебя никто не видел. Было очень страшно. Потом начала собираться, немного «расходилась», но психологически это было невероятно тяжело.

— Какой была первая мысль, когда узнали, что у вас бронза? Радость? Облегчение?

Радость. Многие, кто не очень понимает, что такое художественная гимнастика, спрашивали: «Ты плакала перед выходом на пьедестал, потому что бронза, а не серебро или золото?». А я улыбалась и отвечала: «Люди, бронза в художественной гимнастике на Олимпийских играх, когда Россия еще доминировала, — это невероятный результат». Это была абсолютная победа для нас. Мы действительно очень радовались, что все получилось, потому что это было действительно трудно.

— А есть какая-то забавная история с награждения или празднования?

Да, была смешная история. Мы сразу после выступления не пошли на закрытие Олимпиады, а просто пошли в столовую. И там начали есть все подряд — паста, фаст-фуд, колу — все, что только можно было.

