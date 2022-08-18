«Мрази, вам не место на этой земле». Украинская легкоатлетка жестко отреагировала на гибель матери коллеги и соотечественницы 18 августа, 13:54 Анастасия Брызгина (Фото:Александр Пшеничников)

Украинская легкоатлетка Анастасия Брызгина жестко отреагировала на гибель матери своей коллеги и соотечественницы Екатерины Табашник.



Комментарием об очередном ужасном преступлении армии РФ 24-летняя уроженка Луганска поделилась в сторис Instagram.

«Вы — мрази, вам не место на этой земле. За что нашим людям такое горе? Следующие 100 лет вы будете изгоями для всего мира», — написала Брызгина в комментарии к посту Табашник о гибели матери.

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Как и Екатерина, Анастасия отметила в сообщении представителей РФ — Всероссийскую федерацию легкой атлетики и олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене.

Фото: Анастасия Брызгина via Instagram

Реакции из соседней страны на пост Брызгиной пока не последовало.

Ранее украинская легкоатлетка Яна Гладийчук показала зверские преступления российской армии в Луганской области.



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