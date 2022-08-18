«Мрази, вам не место на этой земле». Украинская легкоатлетка жестко отреагировала на гибель матери коллеги и соотечественницы
Анастасия Брызгина (Фото:Александр Пшеничников)
Украинская легкоатлетка Анастасия Брызгина жестко отреагировала на гибель матери своей коллеги и соотечественницы Екатерины Табашник.
Комментарием об очередном ужасном преступлении армии РФ 24-летняя уроженка Луганска поделилась в сторис Instagram.
«Вы — мрази, вам не место на этой земле. За что нашим людям такое горе? Следующие 100 лет вы будете изгоями для всего мира», — написала Брызгина в комментарии к посту Табашник о гибели матери.
Как и Екатерина, Анастасия отметила в сообщении представителей РФ — Всероссийскую федерацию легкой атлетики и олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене.
Реакции из соседней страны на пост Брызгиной пока не последовало.
Ранее украинская легкоатлетка Яна Гладийчук показала зверские преступления российской армии в Луганской области.
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