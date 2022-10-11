«Секс — это круто, но смерть Путина — лучше». Украинская легкоатлетка похвасталась новой сумкой — фото 11 октября, 17:54 Анастасия — дочь олимпийских чемпионов по легкой атлетике Виктора и Ольги Брызгиных (Фото:Анастасия Брызгина via Instagram)

Украинская легкоатлетка Анастасия Брызгина похвасталась своей новой сумкой.



Снимком своего нового аксессуара 24-летняя уроженка Луганска поделилась в сторис Instagram.

Оригинальность сумки заключалась в надписи на ней, которая звучит так: «Секс — это круто, но смерть Путина — лучше».

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В комментарии к кадру спортсменка написала: «Просто моя новая сумка для покупок».

Фото: Анастасия Брызгина via Instagram

Анастасия — дочь олимпийских чемпионов по легкой атлетике Виктора и Ольги Брызгиных. Она специализируется в спринтерском беге.

Ранее Брызгина отреагировала на жалобы российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на экипировку.