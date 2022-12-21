«Леди в красном». Украинская легкоатлетка поделилась стильным образом в США — фото 21 декабря, 20:07 Брызгина специализируется в спринтерском беге (Фото:Анастасия Брызгина via Instagram)

Украинская легкоатлетка Анастасия Брызгина поделилась с поклонниками стильным образом.



24-летняя уроженка Луганска опубликовала в Instagram несколько своих снимков.

На фото Анастасия предстала в красном платье и черных сапогах. В геолокации легкоатлетка указала, что кадры были сделаны в Форт-Уэрт (штат Техас, США).

Видео дня

Свой пост спортсменка прокомментировала кратко: «Леди в красном».

Анастасия — дочь олимпийских чемпионов по легкой атлетике Виктора и Ольги Брызгиных. Она специализируется в спринтерском беге.

Ранее Анастасия показала свою новую сумку, на которой было пожелание о смерти президента России Владимира Путина.