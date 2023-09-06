«Я всегда боролся за Украину». Бубка опроверг обвинения относительно ведения бизнеса на оккупированной россиянами территории — видео 6 сентября, 23:29 Сергей Бубка (Фото:НОК)

Бывший президент НОК Украины Сергей Бубка отреагировал на расследование Bihus.info, в котором говорится о том, что он имеет семейный бизнес на оккупированных территориях и продает топливо российским оккупантам.

Бубка опубликовал видеообращение на своем YouTube-канале, в котором опроверг информацию, что он имеет отношение к бизнесу на оккупированной Россией территории, как отмечается в расследовании, и заявил, что началась «кампания для уничтожения его репутации».

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«Я всегда боролся за Украину, но сейчас против меня началась кампания по уничтожению моей репутации.

Я, как каждый украинец, с самого начала сделал свой выбор — быть с Украиной и делать все возможное в борьбе с российской агрессией. С 2014 года я не был на оккупированных территориях. Я не посещал своих родных и даже не смог быть на похоронах моей мамы в этом году. Я не имею никакого отношения ни к одному бизнесу на оккупированной территории", — сказал Бубка.

Бывший глава НОК добавил, что он работает только в интересах украинских спортсменов.

«Я делаю все, чтобы нынешнее поколение украинских спортсменов воплотило в жизнь свою олимпийскую мечту — выступить на Олимпийских играх в Париже в следующем году. Тем, кто пытается очернить мое имя, хотел бы сказать: «Бороться за Украину в спорте — всегда было честью для меня. Бороться за государственные интересы моей страны — самая высокая честь для меня», — подытожил Бубка.

Согласно расследованию Bihus.Info, Сергей Бубка и его брат Василий владеют компанией Монблан, которая была создана и зарегистрирована в Донецке еще до 2014 года.

После оккупации Донецка компания сменила юридический адрес на Волноваху, которая в то время не была оккупирована. Но уже в начале 2023-го Монблан появилась в так называемом «российском реестре юридических лиц» и снова сменила юридический адрес на Донецк. Владельцами компании записаны только Сергей Бубка и его брат.

Ранее сообщалось, что Бубка готовит иск против журналистов, которые обвинили его семью в торговле с оккупантами.

