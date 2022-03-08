Международная федерация гимнастики открыла дисциплинарное дело против российского спортсмена, наклеившего на форму букву Z 8 марта, 14:58 Цей матеріал також доступний українською Ивана Куляк (Фото:sportgymrus.ru)

Международная федерация гимнастики (FIG) откроет дисциплинарное дело против российского спортсмена Ивана Куляка, который на Кубке мира в Дохе вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики.

«Международная федерация гимнастики подтверждает, что обратится в независимую комиссию по этике с просьбой нарушить дисциплинарное производство в отношении российского гимнаста Ивана Куляка после его шокирующего поведения на этапе Кубка мира в Дохе», — сообщили в организации.

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Фото: Федерация гимнастики Италии

Примечательно, что Куляк завоевал бронзу, а золото выиграл украинец Илья Ковтун.







Фото: Captura de TV

Ранее сообщалось, что украинская гимнастка Даниэла Батрона заняла третье место в упражнениях на разновысоких брусьях на этапе Кубка мира в Дохе и отказалась стоять на одном пьедестале с россиянками.

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