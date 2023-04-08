Внук Мухаммеда Али вырубил соперника ударом в челюсть — видео
Решающий удар Али (Фото:instagram.com/biaggioaliwalsh)
В Лас-Вегасе прошел вечер смешанных единоборств, где украинка Елена Колесник добыла сенсационную победу. В рамках турнира свой бой провел и внук Мухаммеда Али.
Бьяджо Али Уолш вышел в октагон против Исайи Фигероа. Соперник Али не продержался даже одного раунда. Сначала Бьяджо мощной серией ударов заставил Фигероа уйти в глухую оборону, а после мощного удара в челюсть рефери пришлось останавливать бой.
Это был четвертый в карьере бой для 24-летнего Бьяджо Али Уолша. После стартового поражения, три следующих поединка Али выиграл нокаутом в первом раунде.
Интересно, что ранее Бьяджо занимался американским футболом, работал моделью в глянцевых журналах. А в 2022 году решил перейти в ММА.
Кстати, в феврале этого года Бьяджо получил письменную благодарность от полиции Лас-Вегаса после инцидента в одном из ночных клубов города, где он работает охранником. Али заступился за девушку, которую хотел увезти из ночного клуба неизвестный ей мужчина.
Ранее первый в истории украинский чемпион Bellator одолел американского бойца.