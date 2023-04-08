Внук Мухаммеда Али вырубил соперника ударом в челюсть — видео 8 апреля, 19:03 Решающий удар Али (Фото:instagram.com/biaggioaliwalsh)

В Лас-Вегасе прошел вечер смешанных единоборств, где украинка Елена Колесник добыла сенсационную победу. В рамках турнира свой бой провел и внук Мухаммеда Али.



Бьяджо Али Уолш вышел в октагон против Исайи Фигероа. Соперник Али не продержался даже одного раунда. Сначала Бьяджо мощной серией ударов заставил Фигероа уйти в глухую оборону, а после мощного удара в челюсть рефери пришлось останавливать бой.

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Это был четвертый в карьере бой для 24-летнего Бьяджо Али Уолша. После стартового поражения, три следующих поединка Али выиграл нокаутом в первом раунде.

Интересно, что ранее Бьяджо занимался американским футболом, работал моделью в глянцевых журналах. А в 2022 году решил перейти в ММА.

Кстати, в феврале этого года Бьяджо получил письменную благодарность от полиции Лас-Вегаса после инцидента в одном из ночных клубов города, где он работает охранником. Али заступился за девушку, которую хотел увезти из ночного клуба неизвестный ей мужчина.

Награда от шерифа / Фото: instagram.com/biaggioaliwalsh

Ранее первый в истории украинский чемпион Bellator одолел американского бойца.

