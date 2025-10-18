«Я не могу поверить». Бывший игрок сборной Украины неожиданно умер в 35 лет
Денис Носков играл в баскетбольной Суперлиге Украины (Фото: facebook.com/bcdynamo.odessa)
Ушел из жизни бывший известный баскетболист Денис Носков, который играл в Суперлиге Украины.
Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил экс-баскетболист, а ныне военный Роман Новиков. Причины смерти спортсмена остаются неизвестны.
«Денчик, как так… Спасибо друг за все!!! Братан, я не могу поверить, сколько пережили вместе… Земля пухом, и присматривай за нами с неба», — написал Роман о смерти экс-одноклубника.
Отметим, Носков был воспитанником мариупольского баскетбола. В своей многолетней карьере Денис представлял такие клубы, как Азовмаш, Киев, Одесса, Черкасские Мавпы, Запорожье. Украинец также поиграл за рубежом за грузинский Тбилиси и французский Тарб-Лурд. Последний раз Носков выступал в Суперлиге в сезоне-2021/22 в составе БК Одесса.
В свое время защищал цвета национальной сборной Украины по баскетболу 3×3.
