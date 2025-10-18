«Я не могу поверить». Бывший игрок сборной Украины неожиданно умер в 35 лет

18 октября, 09:55
Поделиться:
Денис Носков играл в баскетбольной Суперлиге Украины (Фото: facebook.com/bcdynamo.odessa)

Денис Носков играл в баскетбольной Суперлиге Украины (Фото: facebook.com/bcdynamo.odessa)

Ушел из жизни бывший известный баскетболист Денис Носков, который играл в Суперлиге Украины.

Читайте также:
«Ракета упала именно там, где я был». Американский баскетболист объяснил, почему решил покинуть Украину

Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил экс-баскетболист, а ныне военный Роман Новиков. Причины смерти спортсмена остаются неизвестны.

«Денчик, как так… Спасибо друг за все!!! Братан, я не могу поверить, сколько пережили вместе… Земля пухом, и присматривай за нами с неба», — написал Роман о смерти экс-одноклубника.

Реклама

instagram.com/stories/novikov0992
Фото: instagram.com/stories/novikov0992
Читайте также:
Украинец стал одним из самых результативных игроков команды в матче перед стартом сезона в НБА — видео

Отметим, Носков был воспитанником мариупольского баскетбола. В своей многолетней карьере Денис представлял такие клубы, как Азовмаш, Киев, Одесса, Черкасские Мавпы, Запорожье. Украинец также поиграл за рубежом за грузинский Тбилиси и французский Тарб-Лурд. Последний раз Носков выступал в Суперлиге в сезоне-2021/22 в составе БК Одесса.

В свое время защищал цвета национальной сборной Украины по баскетболу 3×3.

Ранее мы писали, что единственный легионер Старого Луцка неожиданно покинул команду посреди сезона.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Баскетбол Сборная Украины Смерть Суперлига

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies