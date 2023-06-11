В Донецкой области, защищая Родину, погиб бывший украинский волейболист

11 июня, 15:38
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Александр Боровский (Фото:ФВУ)

Александр Боровский (Фото:ФВУ)

Александр Боровский, который в свое время профессионально играл в волейбол, отдал свою жизнь на войне против российских оккупантов.

Об этом сообщила Федерация волейбола Украины в своем Instagram.

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Солдат погиб 7 июня 2023 года вблизи населенного пункта Ивановское Бахмутского района Донецкой области. Он родом из поселка городского типа Лугины Коростенского района, который находится на Житомирщине.

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«Во время выполнения боевого задания на позиции отделения в результате вражеской атаки дронами камикадзе Александр получил тяжелое ранение, не совместимое с жизнью», — сообщили в Коростенской райадминистрации.

Украинскому спортсмену было 25 лет.

Ранее сообщалось, что на войне погиб брат украинского футболиста Никиты Бурды.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Российско-украинская война Волейбол

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