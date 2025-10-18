Суд в Лозанне впервые признал «дискриминацией» запрет на участие в соревнованиях россиянам и белорусам
Украинская спортсменка Татьяна Биленко во время матча по настольному теннису (Фото: НОК Украины)
Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России (FNTR) против Европейского союза настольного тенниса (ETTU).
Согласно материалам дела, в Лозанне суд признал запрет на участие российских и белорусских атлетов в международных соревнованиях дискриминацией.
В сезоне 2021/22 ETTU отменил полуфинал между клубами РФ из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как следствие, победителем соревнований стала немецкая Боруссия Дюссельдорф, которая выиграла в другом полуфинале.
Спортивный арбитражный суд пришел к выводу, что решение ETTU является нарушением пункта 1.3.1 устава организации об «общем единстве действий, взаимном уважении ассоциаций в их взаимоотношениях между собой и недопустимости дискриминации ассоциаций или отдельных лиц по расовому, политическому, религиозному, половому или иному признаку».
Также в Лозанне признали, что решение о полном запрете на участие спортсменов в их избранном виде спорта является наиболее строгой мерой, поскольку в материалах не было доказательств, что ETTU обсуждала менее строгие меры. CAS впервые признал подобное решение «дискриминацией» против спортсменов из РФ и РБ.
Суд отменил решение Европейского союза настольного тенниса о недопуске российских и белорусских игроков и должностных лиц к участию в мероприятиях под эгидой организации. А еще аннулировал решение о том, что командам из РФ не разрешили принять участие в любых европейских клубных соревнованиях в течение сезона 2021/2022, включая Лигу чемпионов среди мужчин 2021/2022.
В то же время в CAS признали запрет на использование национальных символов (флага и гимна) «умеренной мерой», которая уменьшает потенциал конфликта и не влияет на способность теннисистов участвовать в соревнованиях. Также был отклонен запрос России о полном возвращении ее игроков, клубов и сборной в настольный теннис без каких-либо ограничений.
