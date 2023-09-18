Эфиопка установила новый мировой рекорд в беге на 5000 метров — видео
Гудаф Цегай (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Эфиопская легкоатлетка Гудаф Цегай обновила мировой рекорд в беге на длинные дистанции в Бриллиантовой Лиге-2023.
Спортсменка показала лучшее время в истории на дистанции 5000 метров.
Цегай пробежала дистанцию за 14.00,21 минут во второй день финального турнира в американском Юджине.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал кенийской легкоатлетке Фейт Кипьегон, который она установила в июне текущего года во Франции (14.05,20).
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион побил мировой рекорд по бегу, который продержался 24 года.