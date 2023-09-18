Эфиопка установила новый мировой рекорд в беге на 5000 метров — видео

18 сентября, 15:15
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Гудаф Цегай (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Гудаф Цегай (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Эфиопская легкоатлетка Гудаф Цегай обновила мировой рекорд в беге на длинные дистанции в Бриллиантовой Лиге-2023.

Спортсменка показала лучшее время в истории на дистанции 5000 метров.

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Цегай пробежала дистанцию за 14.00,21 минут во второй день финального турнира в американском Юджине.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/64LNuaOMp0c?si=M835a7JhT5P2Stww

Предыдущий мировой рекорд принадлежал кенийской легкоатлетке Фейт Кипьегон, который она установила в июне текущего года во Франции (14.05,20).

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Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион побил мировой рекорд по бегу, который продержался 24 года.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Легкая атлетика

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