«Это будет моя последняя гонка». Чемпион Формулы-1 объявил о завершении карьеры

Дженсон Баттон, который в течение последних двух лет выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость (World Emdurance Championship), заявил, что завершает карьеру.

Об этом сообщает BBC Radio Somerset.

45-летний британец сообщил, что предстоящая гонка 8 часов Бахрейна, которая пройдет 8 ноября, станет для него последней. Баттон не планирует продолжать выступления в следующем сезоне, поскольку хочет больше времени посвятить семье.

«Это будет моя последняя гонка. Я всегда любил Бахрейн, это классная трасса, и я буду получать от нее удовольствие, ведь это конец моей профессиональной карьеры. Мне нравилось выступать в WEC, но моя жизнь стала слишком насыщенной. Это нечестно по отношению к команде или мне самому думать, что в 2026 году у меня будет достаточно времени.

Моим детям четыре и шесть лет, и когда тебя нет неделю, ты пропускаешь так много. А это время не вернуть. Я уже достаточно пропустил и не хочу, чтобы это продолжалось еще один сезон", — сказал Баттон.

Дебютировав в Формуле-1 в 2000 году за Уильямс, он принял участие в 306 Гран-при. На его счету 15 побед, 50 подиумов и 8 поул-позиций.

Наибольшего успеха Баттон достиг в 2009 году, когда вместе с Brawn GP стал чемпионом мира, а команда получила Кубок конструкторов.

После завершения карьеры в Формуле-1 в 2016 году (за исключением возвращения на одну гонку в 2017 году) Баттон выступал в сериях Super GT, Extreme E и трижды принял участие в 24 часах Ле-Мана.

