УЕФА изменил список хозяев Евро-2026 по футзалу из-за участия Беларуси
Чемпионат Европы по футзалу пройдет в трех странах (Фото: УЕФА)
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) добавил Словению в список хозяев финальной части чемпионата Европы-2026 по футзалу.
Изначально организаторами турнира были Литва и Латвия, однако сборная Беларуси квалифицировалась на Евро. Балтийские страны запретили проводить на своей территории матчи с командой Беларуси.
В результате чего УЕФА сообщил, что добавил третью страну-хозяйку, которой стала Словения.
В общей сложности Словения примет 18 игр, включая матчи групп С и D, а также два четвертьфинала, полуфиналы, поединок за третье место и финал.
Напомним, что сборная Украины квалифицировалась на турнир, однако участие на турнире под вопросом. В Украине есть приказ Министерства молодежи и спорта, который запрещает участвовать в соревнованиях, где россияне и белорусы выступают не в нейтральном статусе.
Ранее президент УАФ Андрей Шевченко сообщил, что украинская сторона ведет переговоры с УЕФА.
Финальная часть Евро-2026 по футзалу пройдет с 20 января по 7 февраля 2026 года.
