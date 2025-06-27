УЕФА изменил список хозяев Евро-2026 по футзалу из-за участия Беларуси

27 июня, 21:02
Чемпионат Европы по футзалу пройдет в трех странах (Фото: УЕФА)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) добавил Словению в список хозяев финальной части чемпионата Европы-2026 по футзалу.

Изначально организаторами турнира были Литва и Латвия, однако сборная Беларуси квалифицировалась на Евро. Балтийские страны запретили проводить на своей территории матчи с командой Беларуси.

В результате чего УЕФА сообщил, что добавил третью страну-хозяйку, которой стала Словения.

В общей сложности Словения примет 18 игр, включая матчи групп С и D, а также два четвертьфинала, полуфиналы, поединок за третье место и финал.

Напомним, что сборная Украины квалифицировалась на турнир, однако участие на турнире под вопросом. В Украине есть приказ Министерства молодежи и спорта, который запрещает участвовать в соревнованиях, где россияне и белорусы выступают не в нейтральном статусе.

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко сообщил, что украинская сторона ведет переговоры с УЕФА.

Финальная часть Евро-2026 по футзалу пройдет с 20 января по 7 февраля 2026 года.

Финальная часть Евро-2026 по футзалу пройдет с 20 января по 7 февраля 2026 года.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футзал сборная Украины по футзалу УЕФА

