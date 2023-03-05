Прыжки в высоту. Звездная украинская легкоатлетка стала чемпионкой Европы 5 марта, 16:31 Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Екатерина Табашник на чемпионате Европы в Стамбуле 5 марта (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

На чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в Стамбуле (Турция), «золото» в прыжках в высоту завоевала украинская спортсменка Ярослава Магучих, которой для победы хватило 1,98 метра.

Украинская спортсменка Екатерина Табашник завоевала бронзовую медаль, прыгнув на 1,94 м, но выполнив меньше попыток, чем ее конкурентки.

Еще одна легкоатлетка из Украины Юлия Левченко заняла пятое место.

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Финальная турнирная таблица чемпионата Европы по прыжкам в высоту среди женщин выглядит следующим образом:

1. Ярослава Магучих (Украина) — 1,98 м

2. Брит Верманн (Нидерланды) — 1,96 м

3. Екатерина Табашник (Украина) — 1,94 м

4. Ангелина Топич (Сербия) — 1,94 м

5. Юлия Левченко (Украина) — 1,94 м

6. Кристина Гонсель (Германия) — 1,91 м

7. Морган Лейк (Великобритания) — 1,86 м

7. Даниела Станчу (Румыния) — 1,86 м

Екатерина Табашник прокомментировала взятие бронзы и рассказала, что свою победу посвящает матери, погибшей в прошлом году от ракетного удара РФ по Харькову.

«Я еще не понимаю, что произошло. Мы защищаем честь нашей страны, наш флаг. Знаете, в голове только флешбеки: то, что происходит дома, что у нас война. И только это. Сказать, что радость на 100% — не могу так сказать. Ибо все это внутри — только боль. И это, пожалуй, единственное, что побуждает работать и защищать нашу страну. Конечно, хочу посвятить медаль. Я думаю, что мама радуется, видит и помогает мне. Хочу посвятить медаль ей, чтобы она была рядом», — сказала украинская легкоатлетка.

В августе 2022 года в Харькове в результате нанесенного Россией ракетного удара погибла мать украинской легкоатлетки Екатерины Табашник.