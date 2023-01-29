Украина заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по биатлону 29 января, 18:34 Меркушина принесла Украине единственную золотую медаль на чемпионате Европы (Фото:IBU)

По итогам чемпионата Европы по биатлону, который прошел в швейцарском Ленцергайде, сборная Украины с одним золотом и двумя серебряными медалями заняла третью позицию в общекомандном зачете.

Сборная Украины уступила Норвегии, у которой восемь медалей (пять золотых, две серебряных и одна бронза), и Германии — шесть наград (два золота, одно серебро, три бронзы).

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Этот результат главным образом стал возможным благодаря золоту Анастасии Меркушиной в спринте.

Меркушина одержала свою вторую победу в биатлоне на взрослом уровне после успешного спринта на Кубке IBU в 2018 году в Риднау.



Ранее на чемпионате Европы в швейцарском Ленцергайде Юлия Джима завоевала серебро в индивидуальной гонке.

В тот же день вице-чемпионом Европы в индивидуальной гонке стал еще один представитель Украины Антон Дудченко.