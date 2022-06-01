Голуб выиграла первое в истории Украины золото чемпионата Европы по джиу-джитсу

1 июня, 13:36
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Богдана Голуб завоевала золото в разделе не-ваза (Фото:minmolodsport via Instagram)

Богдана Голуб завоевала золото в разделе не-ваза (Фото:minmolodsport via Instagram)

Богдана Голуб одержала историческую для Украины победу на чемпионате Европы по джиу-джитсу в израильском городе Нагария.

Голубь выступала в весовой категории до 63 кг и завоевала золото в разделе не-ваза, где основное внимание уделяется переводу соперника в борьбу на землю, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок (болевые и удушающие приемы).

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Серебро завоевала спортсменка из Израиля, а бронзовые медали выиграли представительницы Франции и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Украина впервые примет чемпионат Европы по карате.

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Теги:   Израиль Чемпионат Европы

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