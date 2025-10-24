Польша не выдала визы российским спортсменам на чемпионат Европы по плаванию

Сборная России по плаванию не выступит на чемпионате Европы на короткой воде, который пройдет в Польше.

Как рассказал президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин в интервью пропагандистскому телеканалу Матч ТВ, команда приняла решение бойкотировать соревнование «по политическим причинам».

Реклама

«В Польшу на чемпионат Европы по короткой воде мы не поедем. По политическим причинам. Не потому, что нас не допускают. На чемпионат Европы в Париж поедем», — сказал Мазепин.

Председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что это «вопиющее нарушение фундаментальных принципов Олимпийской хартии».

«В связи с этим ОКР направит ноту президенту МОК Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении нее меры, аналогичные тем, которые были применены к Индонезии».

Чемпионат Европы на короткой воде пройдет с 2 по 7 декабря в польском Люблине.

Ранее сообщалось, что российские лыжники не смогут выступить на этапе Кубка мира.