Воин ВСУ помог Украине выиграть чемпионат Европы по шахматам

14 октября, 17:02
Поделиться:
Сборные Украины на чемпионате Европы по шахматам (Фото: ФШУ)

Сборные Украины на чемпионате Европы по шахматам (Фото: ФШУ)

14 октября в Батуми завершилось европейского первенство среди национальных команд. В Украины — золото и серебро.

В мужском турнире перед последним туром лидировали с одинаковым количеством очков Украина и Азербайджан.

Читайте также:
«Абсолютный стыд»: звезда шахмат швырнул в толпу фигуру короля чемпиона мира Гукеша — видео

Украинцы добыли победу над Англией — 2,5:1,5. А Азербайджан проиграл Сербии — 1:3. Таким образом чемпионом Европы стала мужская сборная Украины в составе — Руслана Пономарева, Андрей Волокитина, Антона Коробова, Игоря Коваленко и Игоря Самуненкова.

Реклама

Стоит отметить изумительную игру на четвертой доске Игоря Коваленко, который набрал 6,5 очков в 8 партиях. С апреля 2022 года Коваленко в ВСУ. В 2023 году он был награжден Орденом за мужество III степени.

Для мужской сборной Украины — это второе золото в истории. Ранее чемпионами Европы наших шахматисты становились в 2021 году. Кроме того, дважды выигрывали серебряные и бронзовые награды.

Читайте также:
Бывший украинский шахматист Шевченко получил суровое наказание после «туалетного скандала»

Не менее блестяще на первенстве континента сыграла и женская сборная Украины, завоевавшая серебряные награды. Чемпионками стали представители Польши.

Цвета сборной Украины защищали — Юлия Осьмак, Анна Ушенина, Инна Гапоненко, Наталия Жукова, Божена Пиддубная.

За историю украинки шесть раз были на пьедестале почета чемпионатов Европы— по два золота, серебра и бронзы.

Ранее мы писали, что на войне против России погиб кандидат в мастера спорта Украины по шахматам.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Чемпионат Европы Шахматы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies