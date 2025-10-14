Воин ВСУ помог Украине выиграть чемпионат Европы по шахматам

Сборные Украины на чемпионате Европы по шахматам (Фото: ФШУ)

14 октября в Батуми завершилось европейского первенство среди национальных команд. В Украины — золото и серебро.

В мужском турнире перед последним туром лидировали с одинаковым количеством очков Украина и Азербайджан.

Украинцы добыли победу над Англией — 2,5:1,5. А Азербайджан проиграл Сербии — 1:3. Таким образом чемпионом Европы стала мужская сборная Украины в составе — Руслана Пономарева, Андрей Волокитина, Антона Коробова, Игоря Коваленко и Игоря Самуненкова.

Стоит отметить изумительную игру на четвертой доске Игоря Коваленко, который набрал 6,5 очков в 8 партиях. С апреля 2022 года Коваленко в ВСУ. В 2023 году он был награжден Орденом за мужество III степени.

Для мужской сборной Украины — это второе золото в истории. Ранее чемпионами Европы наших шахматисты становились в 2021 году. Кроме того, дважды выигрывали серебряные и бронзовые награды.

Не менее блестяще на первенстве континента сыграла и женская сборная Украины, завоевавшая серебряные награды. Чемпионками стали представители Польши.

Цвета сборной Украины защищали — Юлия Осьмак, Анна Ушенина, Инна Гапоненко, Наталия Жукова, Божена Пиддубная.



За историю украинки шесть раз были на пьедестале почета чемпионатов Европы— по два золота, серебра и бронзы.

Ранее мы писали, что на войне против России погиб кандидат в мастера спорта Украины по шахматам.