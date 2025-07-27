Комащук и Кошман принесли Украине бронзовые медали на ЧМ-2025 по фехтованию

Шпажист Никита Кошман и саблистка Алина Комащук стали бронзовыми призерами чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

Кошман дошел до полуфинала, где потерпел поражение со счетом 9:15 от олимпийского чемпиона 2024 года Гергея Шиклоши из Венгрии.

23-летний Кошман завоевал первую в карьере медаль на уровне чемпионата мира.

Комащук также довольствовалась бронзой после поражения в полуфинале. Украинка уступила польке Сюзанне Чеслар со счетом 12:15.

Для Алины это третья награда в карьере в рамках ЧМ. Ранее она выигрывала золото (2013) и серебро (2015) в командной сабле.

В активе сборной Украины теперь три медали на мировом первенстве 2025 года. 23 июля шпажистка Влада Харькова завоевала золотую награду.

Чемпионат мира-2025 продлится до 30 июля. Мы писали, что в Грузии протестуют против допуска россиян на ЧМ по фехтованию.