«Биатлонисты бегут, а рядом россияне с украинцами в окопах»: немецкий спортсмен выступил против атлетов из РФ под нейтральным флагом

Соревнования проходят в Сингапуре и туда сборная России поехала под нейтральным флагом.

«Война России против Украины продолжается. Трамп и НАТО угрожают санкциями России. А мировой спорт должен открывать двери и объединять нас. Это просто противоречит само себе.

Давайте представим, что Россия примет участие в зимней Олимпиаде 2026 года — биатлонисты будут с винтовками бежать по трассе, а где-то неподалеку россияне и украинцы будут лежать друг против друга в окопах. То же самое может произойти и на других Играх: в 2028 году украинские стрелки могут соревноваться против российских. Мне трудно это понять.

Кроме того, в России спорт сильно политизирован, политика и спорт там тесно связаны. Поэтому мне сложно принять тот факт, что мы вдруг начинаем утверждать, будто это уже не так. Политика идет на конфронтацию, а спорт открывает двери — это противоречие, это не вяжется.

Мне это не нравится [участие россиян в ЧМ-2025], особенно меня бесит нейтральный флаг. Мы же все прекрасно понимаем, что спортсмены приехали из России, и тогда мы просто обманываем сами себя, прячась за этим нейтральным флагом. Это трудно принять. Либо все, либо ничего", — заявил Сальхов в интервью Sport1.de.

